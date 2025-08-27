Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Komax Aktie News: Komax am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Komax. Die Komax-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 85,40 CHF.

Die Komax-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 85,40 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 16'956 Punkten steht. Die Komax-Aktie gab in der Spitze bis auf 84,40 CHF nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 85,90 CHF. Bisher wurden via SIX SX 7'763 Komax-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 24.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 138,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Komax-Aktie 61,59 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 81,90 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Komax-Aktie 4,10 Prozent sinken.

Für Komax-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,900 CHF ausgeschüttet werden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 10.03.2026 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 16.03.2027.

In der Komax-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,869 CHF je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

