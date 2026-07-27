Komax Aktie News: Komax schiebt sich am Montagnachmittag vor

Um 16:28 Uhr stieg die Komax-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 3,2 Prozent auf 48,30 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'242 Punkten liegt. Die Komax-Aktie legte bis auf 49,00 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 47,25 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 17'362 Komax-Aktien.

Am 29.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 114,40 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 136,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 40,30 CHF ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,56 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,167 CHF, nach 0,000 CHF im Jahr 2025.

Am 13.08.2026 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 17.08.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,82 CHF je Komax-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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