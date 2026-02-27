Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Komax Aktie 1070215 / CH0010702154

27.02.2026 09:29:00

Komax Aktie News: Komax tendiert am Vormittag fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Komax. Die Komax-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 70,40 CHF.

Um 09:28 Uhr wies die Komax-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 70,40 CHF nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'230 Punkten tendiert. Der Kurs der Komax-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 70,50 CHF zu. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 70,50 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 61 Komax-Aktien.

Am 27.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 131,60 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 86,93 Prozent könnte die Komax-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.01.2026 bei 56,50 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,74 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,000 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CHF je Komax-Aktie.

Voraussichtlich am 10.03.2026 dürfte Komax Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 16.03.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Komax.

Analysten gehen davon aus, dass Komax 2025 einen Verlust in Höhe von -1,951 CHF je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.ch

