Komax Aktie News: Komax tendiert am Freitagnachmittag fester

Die Komax-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 04:28 Uhr 2,6 Prozent im Plus bei 297,50 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 14'582 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die Komax-Aktie bei 298,00 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Bei 290,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via SIX SX 6'954 Komax-Aktien gekauft oder verkauft.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 14.03.2023 erwartet. Komax dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 12.03.2024 präsentieren.

Redaktion finanzen.ch