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26.11.2026 09:29:00
Komax Aktie News: Komax reagiert am Vormittag positiv
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Komax. Zuletzt stieg die Komax-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 2,2 Prozent auf 66,40 CHF.
Das Papier von Komax konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 2,2 Prozent auf 66,40 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'789 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die Komax-Aktie bis auf 66,60 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 65,50 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 160 Komax-Aktien.
Am 14.10.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 86,80 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 30,72 Prozent Plus fehlen der Komax-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.06.2026 bei 40,30 CHF. Abschläge von 39,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nach 0,000 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,650 CHF je Komax-Aktie.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 16.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 14.03.2028 wird Komax schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,25 CHF je Komax-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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