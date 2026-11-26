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26.11.2026 12:29:00
Komax Aktie News: Komax am Mittag in Grün
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Komax. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 3,2 Prozent auf 67,10 CHF zu.
Das Papier von Komax legte um 12:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 3,2 Prozent auf 67,10 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'801 Punkten liegt. Die Komax-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 67,50 CHF aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 65,50 CHF. Bisher wurden via SIX SX 778 Komax-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 86,80 CHF erreichte der Titel am 14.10.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Komax-Aktie 29,36 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 40,30 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.06.2026). Derzeit notiert die Komax-Aktie damit 66,50 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,650 CHF. Im Vorjahr erhielten Komax-Aktionäre 0,000 CHF je Wertpapier.
Die Komax-Bilanz für Q4 2026 wird am 16.03.2027 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 14.03.2028.
Den erwarteten Gewinn je Komax-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,25 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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