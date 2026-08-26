Komax Aktie News: Komax zeigt sich am Mittwochvormittag gestärkt

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 74,60 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'469 Punkten tendiert. Bei 75,00 CHF erreichte die Komax-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 75,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 349 Komax-Aktien.

Am 29.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 88,30 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Komax-Aktie ist somit 18,36 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.06.2026 bei 40,30 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 45,98 Prozent könnte die Komax-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,550 CHF. Im Vorjahr erhielten Komax-Aktionäre 0,000 CHF je Wertpapier.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Komax am 16.03.2027 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 14.03.2028.

Experten gehen davon aus, dass Komax im Jahr 2026 2,43 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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