Komax Aktie News: Komax schiebt sich am Nachmittag vor

Um 16:28 Uhr sprang die Komax-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 74,60 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'488 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Komax-Aktie bei 75,60 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 75,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 3'216 Komax-Aktien umgesetzt.

Bei 88,30 CHF erreichte der Titel am 29.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Komax-Aktie damit 15,52 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 40,30 CHF. Dieser Wert wurde am 26.06.2026 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Komax-Aktie 85,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Komax-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,550 CHF ausgeschüttet werden.

Voraussichtlich am 16.03.2027 dürfte Komax Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 14.03.2028 dürfte Komax die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Komax einen Gewinn von 2,43 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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