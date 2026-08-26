Komax Aktie 1070215 / CH0010702154
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26.08.2026 12:29:00
Komax Aktie News: Komax schiebt sich am Mittag vor
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Komax. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 74,80 CHF zu.
Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Komax zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,1 Prozent auf 74,80 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'508 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Komax-Aktie bei 75,60 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 75,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 1'709 Komax-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.08.2025 bei 88,30 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Komax-Aktie 18,05 Prozent zulegen. Bei 40,30 CHF fiel das Papier am 26.06.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Komax-Aktie mit einem Verlust von 46,12 Prozent wieder erreichen.
Komax-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,550 CHF aus.
Voraussichtlich am 16.03.2027 dürfte Komax Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 14.03.2028.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,43 CHF je Aktie in den Komax-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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