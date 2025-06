Komax Aktie News: Komax am Nachmittag gefragt

Die Komax-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 95,40 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 16'444 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die Komax-Aktie bei 96,70 CHF. Mit einem Wert von 96,30 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 3'474 Komax-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.07.2024 bei 141,20 CHF. Der derzeitige Kurs der Komax-Aktie liegt somit 32,44 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 81,90 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Komax-Aktie 16,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,50 CHF. Im Vorjahr erhielten Komax-Aktionäre 0,000 CHF je Wertpapier.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 12.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Komax dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 18.08.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Komax im Jahr 2025 2,14 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

