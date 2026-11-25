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25.11.2026 09:29:00
Komax Aktie News: Komax am Vormittag mit Verlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Komax. Die Komax-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,9 Prozent auf 66,00 CHF abwärts.
Die Aktionäre schickten das Papier von Komax nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 1,9 Prozent auf 66,00 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'847 Punkten realisiert. Im Tief verlor die Komax-Aktie bis auf 66,00 CHF. Bei 66,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Komax-Aktien beläuft sich auf 14 Stück.
Bei 86,80 CHF markierte der Titel am 14.10.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Komax-Aktie ist somit 31,52 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 40,30 CHF fiel das Papier am 26.06.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Komax-Aktie mit einem Verlust von 38,94 Prozent wieder erreichen.
Nach 0,000 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,650 CHF je Komax-Aktie.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Komax wird am 16.03.2027 gerechnet. Die Veröffentlichung der Komax-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 14.03.2028.
Experten taxieren den Komax-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,25 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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