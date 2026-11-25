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25.11.2026 16:29:00
Komax Aktie News: Komax am Mittwochnachmittag mit Verlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Komax. Die Komax-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 2,1 Prozent auf 65,90 CHF ab.
Der Komax-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 2,1 Prozent auf 65,90 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'677 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Komax-Aktie bei 65,50 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 66,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 3'514 Komax-Aktien.
Am 14.10.2026 markierte das Papier bei 86,80 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 31,71 Prozent Plus fehlen der Komax-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.06.2026 bei 40,30 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,85 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Komax-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,650 CHF belaufen.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 16.03.2027 terminiert. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 14.03.2028 erwartet.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Komax-Gewinn in Höhe von 2,25 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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