Der Komax-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 66,90 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'844 Punkten steht. Die Komax-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 66,00 CHF ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 66,00 CHF. Bisher wurden heute 1'157 Komax-Aktien gehandelt.

Am 14.10.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 86,80 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 29,75 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Komax-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.06.2026 bei 40,30 CHF. Derzeit notiert die Komax-Aktie damit 66,00 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,650 CHF.

Am 16.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 14.03.2028 wird Komax schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,25 CHF je Komax-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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