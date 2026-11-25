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25.11.2026 12:29:00
Komax Aktie News: Komax tendiert am Mittag tiefer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Komax. Zuletzt ging es für die Komax-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 66,90 CHF.
Der Komax-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 66,90 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'844 Punkten steht. Die Komax-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 66,00 CHF ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 66,00 CHF. Bisher wurden heute 1'157 Komax-Aktien gehandelt.
Am 14.10.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 86,80 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 29,75 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Komax-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.06.2026 bei 40,30 CHF. Derzeit notiert die Komax-Aktie damit 66,00 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,650 CHF.
Am 16.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 14.03.2028 wird Komax schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,25 CHF je Komax-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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