Komax Aktie 1070215 / CH0010702154
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25.09.2026 09:29:00
Komax Aktie News: Komax am Freitagvormittag mit positiven Vorzeichen
Die Aktie von Komax gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Komax-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 75,10 CHF nach oben.
Die Komax-Aktie konnte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 75,10 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'822 Punkten liegt. Bei 75,10 CHF erreichte die Komax-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 75,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 443 Komax-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (83,50 CHF) erklomm das Papier am 17.08.2026. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Komax-Aktie 11,19 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.06.2026 bei 40,30 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 46,34 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,708 CHF.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 16.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Komax dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 14.03.2028 präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass Komax im Jahr 2026 2,23 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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