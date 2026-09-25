Komax Aktie News: Komax verteuert sich am Nachmittag

Die Komax-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 75,30 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'762 Punkten tendiert. In der Spitze legte die Komax-Aktie bis auf 76,10 CHF zu. Bei 75,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 4'435 Komax-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.08.2026 bei 83,50 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,89 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 26.06.2026 Kursverluste bis auf 40,30 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Komax-Aktie damit 86,85 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Komax-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,708 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Komax 0,000 CHF aus.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Komax am 16.03.2027 präsentieren. Die Veröffentlichung der Komax-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 14.03.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Komax-Aktie in Höhe von 2,23 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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