Komax Aktie 1070215 / CH0010702154
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25.09.2026 12:29:00
Komax Aktie News: Komax am Freitagmittag stärker
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Komax. Im SIX SX-Handel gewannen die Komax-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.
Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 74,70 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'803 Punkten steht. Der Kurs der Komax-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 76,10 CHF zu. Mit einem Wert von 75,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Komax-Aktien beläuft sich auf 2'360 Stück.
Mit einem Kursgewinn bis auf 83,50 CHF erreichte der Titel am 17.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,78 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.06.2026 bei 40,30 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 46,05 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Komax-Aktie.
Die Dividendenausschüttung für Komax-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,708 CHF belaufen.
Am 16.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Komax veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 14.03.2028.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,23 CHF je Komax-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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