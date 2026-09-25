Komax Aktie News: Komax am Freitagmittag stärker

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 74,70 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'803 Punkten steht. Der Kurs der Komax-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 76,10 CHF zu. Mit einem Wert von 75,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Komax-Aktien beläuft sich auf 2'360 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 83,50 CHF erreichte der Titel am 17.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,78 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.06.2026 bei 40,30 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 46,05 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Komax-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Komax-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,708 CHF belaufen.

Am 16.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Komax veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 14.03.2028.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,23 CHF je Komax-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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