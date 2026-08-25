Komax Aktie 1070215 / CH0010702154
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
25.08.2026 09:29:00
Komax Aktie News: Anleger schicken Komax am Dienstagvormittag ins Plus
Die Aktie von Komax zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Komax zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,7 Prozent auf 76,20 CHF.
Um 09:28 Uhr sprang die Komax-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 76,20 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'325 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Komax-Aktie zog in der Spitze bis auf 76,50 CHF an. Bei 76,20 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wurden via SIX SX 194 Komax-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 89,20 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.08.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,06 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 40,30 CHF ab. Der aktuelle Kurs der Komax-Aktie ist somit 47,11 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,650 CHF. Im Vorjahr hatte Komax 0,000 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 16.03.2027 terminiert. Komax dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 14.03.2028 präsentieren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,43 CHF je Komax-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Komax-Aktie
Komax-Aktie mit Kurssprung: Weniger Umsatz und erneut Verlust - Ausblick stösst auf recht positives Echo
Komax-Aktie gefragt: Trennung vom Konzernchef mit sofortiger Wirkung
Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo
Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.Weiterlesen!
Nachrichten zu Komax AG
|
09:29
|Komax Aktie News: Anleger schicken Komax am Dienstagvormittag ins Plus (finanzen.ch)
|
07:00
|Roger Albrecht to become the new CEO of the Komax Group (EQS Group)
|
07:00
|Roger Albrecht wird neuer CEO der Komax Gruppe (EQS Group)
|
24.08.26
|Komax Aktie News: Komax am Montagnachmittag mit positiven Vorzeichen (finanzen.ch)
|
24.08.26
|Schwacher Handel: SPI am Nachmittag mit Abgaben (finanzen.ch)
|
24.08.26
|Komax Aktie News: Anleger schicken Komax am Montagmittag ins Plus (finanzen.ch)
|
21.08.26
|SPI-Titel Komax-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Komax-Investment von vor 3 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
17.08.26
|Handel in Zürich: So performt der SPI am Montagmittag (finanzen.ch)
Analysen zu Komax AG
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI knapp fester -- DAX in Grün -- Asiens Börsen mehrheitlich im Minus
Der heimische Handel zeigt sich freundlich. Der deutsche Aktienmarkt bewegt sich im Plus. Die asiatischen Börsen bewegen sich in unterschiedliche Richtungen.