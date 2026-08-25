Komax Aktie News: Anleger schicken Komax am Dienstagvormittag ins Plus

Um 09:28 Uhr sprang die Komax-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 76,20 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'325 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Komax-Aktie zog in der Spitze bis auf 76,50 CHF an. Bei 76,20 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wurden via SIX SX 194 Komax-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 89,20 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.08.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,06 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 40,30 CHF ab. Der aktuelle Kurs der Komax-Aktie ist somit 47,11 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,650 CHF. Im Vorjahr hatte Komax 0,000 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 16.03.2027 terminiert. Komax dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 14.03.2028 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,43 CHF je Komax-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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