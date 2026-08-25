Komax Aktie 1070215 / CH0010702154
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25.08.2026 16:29:00
Komax Aktie News: Komax am Dienstagnachmittag in Rot
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Komax. Die Komax-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 1,7 Prozent auf 74,40 CHF ab.
Die Komax-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 1,7 Prozent im Minus bei 74,40 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'387 Punkten steht. In der Spitze büsste die Komax-Aktie bis auf 73,00 CHF ein. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 76,20 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 12'547 Komax-Aktien.
Am 26.08.2025 markierte das Papier bei 89,20 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 19,89 Prozent könnte die Komax-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 40,30 CHF erreichte der Anteilsschein am 26.06.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Komax-Aktie damit 84,62 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nachdem Komax seine Aktionäre 2025 mit 0,000 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,650 CHF je Aktie ausschütten.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Komax am 16.03.2027 präsentieren. Komax dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 14.03.2028 präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass Komax im Jahr 2026 2,43 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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