Komax Aktie 1070215 / CH0010702154
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25.08.2026 12:29:00
Komax Aktie News: Anleger schicken Komax am Mittag auf rotes Terrain
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Komax. Zuletzt fiel die Komax-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 2,6 Prozent auf 73,70 CHF ab.
Die Aktionäre schickten das Papier von Komax nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 2,6 Prozent auf 73,70 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'373 Punkten realisiert. Die Komax-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 73,00 CHF ab. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 76,20 CHF. Bisher wurden heute 8'455 Komax-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.08.2025 bei 89,20 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Komax-Aktie mit einem Kursplus von 21,03 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 40,30 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.06.2026). Mit einem Kursverlust von 45,32 Prozent würde die Komax-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Experten gehen davon aus, dass Komax-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,650 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Komax 0,000 CHF aus.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 16.03.2027 terminiert. Schätzungsweise am 14.03.2028 dürfte Komax die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,43 CHF je Aktie in den Komax-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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