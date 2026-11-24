Die Komax-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr um 1,2 Prozent auf 67,50 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'728 Punkten steht. In der Spitze büsste die Komax-Aktie bis auf 66,60 CHF ein. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 67,80 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 4'381 Komax-Aktien den Besitzer.

Bei 86,80 CHF markierte der Titel am 14.10.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,59 Prozent hinzugewinnen. Am 26.06.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 40,30 CHF ab. Mit einem Abschlag von mindestens 40,30 Prozent könnte die Komax-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,650 CHF. Im Vorjahr hatte Komax 0,000 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Komax-Bilanz für Q4 2026 wird am 16.03.2027 erwartet. Experten kalkulieren am 14.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Komax.

Von Analysten wird erwartet, dass Komax im Jahr 2026 2,25 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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