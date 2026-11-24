Das Papier von Komax gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 1,2 Prozent auf 67,50 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'677 Punkten liegt. Die Komax-Aktie sank bis auf 67,30 CHF. Mit einem Wert von 67,80 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 3'251 Komax-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 14.10.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 86,80 CHF. Derzeit notiert die Komax-Aktie damit 22,24 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 26.06.2026 gab der Anteilsschein bis auf 40,30 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 40,30 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Komax-Aktie.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF an Komax-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,650 CHF.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 16.03.2027 erfolgen. Die Veröffentlichung der Komax-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 14.03.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,25 CHF je Aktie in den Komax-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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