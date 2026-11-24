|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
24.11.2026 12:29:00
Komax Aktie News: Komax am Dienstagmittag mit Einbussen
Die Aktie von Komax gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Komax gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,2 Prozent auf 67,50 CHF abwärts.
Das Papier von Komax gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 1,2 Prozent auf 67,50 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'677 Punkten liegt. Die Komax-Aktie sank bis auf 67,30 CHF. Mit einem Wert von 67,80 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 3'251 Komax-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 14.10.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 86,80 CHF. Derzeit notiert die Komax-Aktie damit 22,24 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 26.06.2026 gab der Anteilsschein bis auf 40,30 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 40,30 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Komax-Aktie.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF an Komax-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,650 CHF.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 16.03.2027 erfolgen. Die Veröffentlichung der Komax-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 14.03.2028.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,25 CHF je Aktie in den Komax-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Komax-Aktie
Komax-Aktie höher: Geschäftsbereiche werden neu aufgestellt
Komax-VR-Präsident: "Wir haben keinen Turnaround-Manager gesucht" - Aktie im Minus
Trading Signals: Dormakaba - Sicherheit mal anders
An der Börse dreht sich derzeit vieles um Cybersecurity. Doch auch der Schutz von Gebäuden und der kontrollierte Zugang zur realen Welt gewinnen an Bedeutung. Dormakaba profitiert von diesem Trend und möchte nach Jahren des Umbaus nun stärker wachsen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Komax AG
|
12:29
|Komax Aktie News: Komax am Dienstagmittag mit Einbussen (finanzen.ch)
|
09:29
|Komax Aktie News: Komax am Vormittag leichter (finanzen.ch)
|
23.11.26
|Komax Aktie News: Komax am Montagnachmittag mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
20.11.26
|SPI-Papier Komax-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Komax-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
13.11.26
|SPI-Papier Komax-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Komax von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
13.11.26
|Komax Gruppe arbeitet mit nVent zusammen (EQS Group)
|
13.11.26
|Komax Group collaborates with nVent (EQS Group)
Analysen zu Komax AG
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerDoch kein Aufatmen nach NVIDIA-Wende: SMI gibt nach -- DAX erhält ebenfalls Dämpfer – Nikkei mit kräftigen Gewinnen bei durchwachsenem Asien-Handel
Am heimischen Aktienmarkt geht es leicht abwärts. Der DAX zeigt sich unterdessen ebenfalls tiefer. In Fernost sind am Dienstag uneinheitliche Entwicklungen zu sehen.