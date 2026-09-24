Komax Aktie News: Komax gewinnt am Vormittag an Boden

Die Komax-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 76,90 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'731 Punkten notiert. In der Spitze gewann die Komax-Aktie bis auf 76,90 CHF. Bei 76,90 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Der Tagesumsatz der Komax-Aktie belief sich zuletzt auf 14 Aktien.

Am 17.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 83,50 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,58 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 40,30 CHF am 26.06.2026. Derzeit notiert die Komax-Aktie damit 90,82 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,708 CHF, nach 0,000 CHF im Jahr 2025.

Komax wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 16.03.2027 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 14.03.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,23 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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