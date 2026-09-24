Komax Aktie 1070215 / CH0010702154
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24.09.2026 12:29:00
Komax Aktie News: Komax zieht am Mittag an
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Komax. Im SIX SX-Handel gewannen die Komax-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.
Die Komax-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 76,10 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'717 Punkten tendiert. Bei 76,90 CHF markierte die Komax-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 76,90 CHF eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'406 Komax-Aktien.
Am 17.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 83,50 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Komax-Aktie somit 8,86 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 40,30 CHF am 26.06.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 47,04 Prozent.
Nachdem Komax seine Aktionäre 2025 mit 0,000 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,708 CHF je Aktie ausschütten.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 16.03.2027 erwartet. Experten kalkulieren am 14.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Komax.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,23 CHF je Komax-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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