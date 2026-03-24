Komax Aktie News: Komax büsst am Nachmittag ein

Die Aktionäre schickten das Papier von Komax nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 2,2 Prozent auf 47,70 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 17'435 Punkten steht. In der Spitze fiel die Komax-Aktie bis auf 46,50 CHF. Bei 48,60 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 11'570 Komax-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 31.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 117,40 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 146,12 Prozent hinzugewinnen. Am 19.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 43,20 CHF ab. Derzeit notiert die Komax-Aktie damit 10,42 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Komax-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,11 CHF aus.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 13.08.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Komax-Ergebnisse für Q2 2027 erwarten Experten am 17.08.2027.

Experten taxieren den Komax-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,48 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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