Das Papier von Komax legte um 16:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 4,0 Prozent auf 68,10 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'676 Punkten steht. Die Komax-Aktie legte bis auf 68,40 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 65,90 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 9'203 Komax-Aktien.

Am 14.10.2026 erreichte der Anteilsschein mit 86,80 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 27,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 26.06.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 40,30 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Komax-Aktie damit 68,98 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 CHF an Komax-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,650 CHF aus.

Komax wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 16.03.2027 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 14.03.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,25 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Komax-Aktie

Komax-Aktie höher: Geschäftsbereiche werden neu aufgestellt

Komax-VR-Präsident: "Wir haben keinen Turnaround-Manager gesucht" - Aktie im Minus

Komax-Aktie schwächer: Roger Albrecht wird neuer CEO