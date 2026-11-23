Das Papier von Komax legte um 12:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 2,7 Prozent auf 67,30 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'607 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Komax-Aktie sogar auf 67,30 CHF. Bei 65,90 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 2'411 Komax-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 86,80 CHF. Dieser Kurs wurde am 14.10.2026 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Komax-Aktie somit 22,47 Prozent niedriger. Bei 40,30 CHF erreichte der Anteilsschein am 26.06.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 40,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,000 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,650 CHF je Komax-Aktie.

Am 16.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Komax dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 14.03.2028 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,25 CHF je Komax-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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