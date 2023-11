Komax Aktie News: Komax büsst am Mittag ein

Die Komax-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 192,00 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 14'199 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Komax-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 192,00 CHF aus. Bei 193,80 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 909 Komax-Aktien umgesetzt.

Am 01.02.2023 markierte das Papier bei 308,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Komax-Aktie damit 37,66 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.10.2023 bei 173,80 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Komax-Aktie derzeit noch 9,48 Prozent Luft nach unten.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 12.03.2024 terminiert. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Komax-Anleger Experten zufolge am 18.03.2025 werfen.

Redaktion finanzen.ch