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23.10.2026 09:29:00
Komax Aktie News: Komax am Vormittag mit Aufschlag
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Komax. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 77,50 CHF zu.
Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von Komax zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,2 Prozent auf 77,50 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'446 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die Komax-Aktie bis auf 77,50 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 77,50 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 242 Komax-Aktien.
Am 14.10.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 86,80 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,00 Prozent. Am 26.06.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 40,30 CHF ab. Mit einem Kursverlust von 48,00 Prozent würde die Komax-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Zuletzt erhielten Komax-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,708 CHF aus.
Komax wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 16.03.2027 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Komax rechnen Experten am 14.03.2028.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Komax-Gewinn in Höhe von 2,23 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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