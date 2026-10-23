Komax Aktie News: Komax am Freitagnachmittag leichter

Die Komax-Aktie gab im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr um 1,2 Prozent auf 75,70 CHF nach. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'380 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Komax-Aktie bisher bei 75,20 CHF. Bei 77,50 CHF eröffnete der Anteilsschein. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 3'797 Komax-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 86,80 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.10.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,66 Prozent über dem aktuellen Kurs der Komax-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.06.2026 bei 40,30 CHF. Abschläge von 46,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Komax-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,708 CHF aus.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Komax wird am 16.03.2027 gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Komax rechnen Experten am 14.03.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,23 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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