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23.10.2026 12:29:00
Komax Aktie News: Komax am Freitagmittag mit Verlusten
Die Aktie von Komax gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Der Komax-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,8 Prozent auf 76,00 CHF.
Die Komax-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr um 0,8 Prozent auf 76,00 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'366 Punkten notiert. Die Komax-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 76,00 CHF ab. Den Handelstag beging das Papier bei 77,50 CHF. Von der Komax-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2'254 Stück gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (86,80 CHF) erklomm das Papier am 14.10.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,21 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.06.2026 bei 40,30 CHF. Abschläge von 46,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Die Dividendenausschüttung für Komax-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,708 CHF belaufen.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 16.03.2027 terminiert. Komax dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 14.03.2028 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,23 CHF je Komax-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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