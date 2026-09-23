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Komax Aktie 1070215 / CH0010702154

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23.09.2026 09:29:00

Komax Aktie News: Komax am Vormittag mit Verlusten

Komax Aktie News: Komax am Vormittag mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Komax. Die Komax-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 75,80 CHF.

Komax
76.35 CHF 1.68%
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Die Komax-Aktie gab im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr um 0,4 Prozent auf 75,80 CHF nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'860 Punkten steht. Die Komax-Aktie gab in der Spitze bis auf 75,80 CHF nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 76,10 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 274 Komax-Aktien umgesetzt.

Am 17.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 83,50 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Komax-Aktie somit 9,22 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.06.2026 bei 40,30 CHF. Mit einem Kursverlust von 46,83 Prozent würde die Komax-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Komax-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,708 CHF aus.

Die Komax-Bilanz für Q4 2026 wird am 16.03.2027 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Komax rechnen Experten am 14.03.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Komax ein EPS in Höhe von 2,23 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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