Komax Aktie News: Komax am Donnerstagnachmittag mit Einbussen

Um 16:28 Uhr fiel die Komax-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 46,30 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'864 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte Komax-Aktie bei 46,00 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 47,50 CHF. Bisher wurden heute 9'196 Komax-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 114,40 CHF erreichte der Titel am 29.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 147,08 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 26.06.2026 auf bis zu 40,30 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Komax-Aktie derzeit noch 12,96 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 CHF an Komax-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,167 CHF aus.

Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte Komax am 13.08.2026 präsentieren. Am 17.08.2027 wird Komax schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2027 präsentieren.

Experten taxieren den Komax-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,82 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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