Komax Aktie News: Komax wird am Mittag ausgebremst

Die Aktionäre schickten das Papier von Komax nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 0,4 Prozent auf 197,20 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 14'524 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der Komax-Aktie ging bis auf 195,40 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 195,40 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 414 Komax-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 01.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 308,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 56,19 Prozent. Am 26.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 173,80 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 11,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Komax am 12.03.2024 präsentieren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Komax möglicherweise am 18.03.2025 präsentieren.

Redaktion finanzen.ch