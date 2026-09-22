Komax Aktie 1070215 / CH0010702154
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22.09.2026 16:29:00
Komax Aktie News: Komax steigt am Nachmittag
Die Aktie von Komax gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 4,6 Prozent auf 75,10 CHF zu.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 4,6 Prozent auf 75,10 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'808 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 75,80 CHF markierte die Komax-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 73,50 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 7'614 Komax-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 83,50 CHF erreichte der Titel am 17.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Komax-Aktie damit 10,06 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 40,30 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Komax-Aktie mit einem Verlust von 46,34 Prozent wieder erreichen.
Nachdem Komax seine Aktionäre 2025 mit 0,000 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,708 CHF je Aktie ausschütten.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 16.03.2027 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 14.03.2028.
Den erwarteten Gewinn je Komax-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,23 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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