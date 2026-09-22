Komax Aktie 1070215 / CH0010702154
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22.09.2026 12:29:00
Komax Aktie News: Anleger greifen bei Komax am Mittag zu
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Komax. Zuletzt stieg die Komax-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 4,9 Prozent auf 75,30 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von Komax nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 4,9 Prozent auf 75,30 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'850 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die Komax-Aktie bei 75,60 CHF. Bei 73,50 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 5'064 Komax-Aktien.
Am 17.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 83,50 CHF. Gewinne von 10,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 26.06.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 40,30 CHF ab. Der aktuelle Kurs der Komax-Aktie ist somit 46,48 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,708 CHF, nach 0,000 CHF im Jahr 2025.
Komax wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 16.03.2027 vorlegen. Komax dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 14.03.2028 präsentieren.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,23 CHF je Komax-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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