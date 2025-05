Komax Aktie News: Komax am Mittag mit Einbussen

Um 12:28 Uhr ging es für die Komax-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 106,40 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 16'821 Punkten realisiert. Die Komax-Aktie sank bis auf 104,80 CHF. Bei 106,80 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten via SIX SX 1'340 Komax-Aktien den Besitzer.

Am 24.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 170,60 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 60,34 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Komax-Aktie. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 81,90 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Komax-Aktie damit 29,91 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF an Komax-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,25 CHF.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Komax wird am 12.08.2025 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 18.08.2026.

Experten taxieren den Komax-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,85 CHF je Aktie.

