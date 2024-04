Komax Aktie News: Komax am Montagnachmittag gesucht

Die Komax-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 04:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 158,80 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 15'106 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die Komax-Aktie bis auf 161,20 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 159,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 3'184 Komax-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.06.2023 bei 249,50 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 57,12 Prozent über dem aktuellen Kurs der Komax-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.04.2024 bei 154,20 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,90 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,44 CHF. Im Vorjahr erhielten Komax-Aktionäre 3,00 CHF je Wertpapier.

Voraussichtlich am 13.08.2024 dürfte Komax Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 19.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Komax.

In der Komax-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 7,92 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch