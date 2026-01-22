Komax Aktie News: Bullen treiben Komax am Donnerstagnachmittag an

Im SIX SX-Handel gewannen die Komax-Papiere um 16:28 Uhr 6,1 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 18'321 Punkten steht. Der Kurs der Komax-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 66,60 CHF zu. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 64,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 27'848 Komax-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 138,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 24.01.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 107,21 Prozent könnte die Komax-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 15.01.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 56,50 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Komax-Aktie mit einem Verlust von 15,17 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Komax-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Komax 0,000 CHF aus.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 10.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Komax-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 16.03.2027.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Komax 2025 einen Verlust in Höhe von -2,198 CHF ausweisen wird.

