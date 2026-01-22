Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’237 0.6%  SPI 18’322 0.6%  Dow 49’349 0.6%  DAX 24’788 0.9%  Euro 0.9282 -0.2%  EStoxx50 5’944 1.0%  Gold 4’845 0.3%  Bitcoin 70’284 -1.2%  Dollar 0.7913 -0.6%  Öl 64.0 -2.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539NVIDIA994529Swiss Re12688156Novartis1200526
Top News
Mercedes Benz-Aktie freundlich: Fuso und Foxconn bringen Elektrobus-Hersteller in Japan an den Start
VW-Aktie steigt kräftig: Cashflow- und Liquiditätsprognosen deutlich übertroffen
Tesla-Aktie unter der Lupe: Die geplatzten Versprechen von CEO Musk - was 2025 nicht eingetreten ist
Schweizer Zinsen: Safe-Haven-Status rechtfertigt tiefe Renditen
Bayer-Aktie im Plus: FDA fördert Netzhaut-Zelltherapie
Suche...
Plus500 Depot

Komax Aktie 1070215 / CH0010702154

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

22.01.2026 16:29:00

Komax Aktie News: Bullen treiben Komax am Donnerstagnachmittag an

Komax Aktie News: Bullen treiben Komax am Donnerstagnachmittag an

Die Aktie von Komax gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Komax zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 6,1 Prozent auf 66,60 CHF.

Komax
66.08 CHF 4.99%
Kaufen Verkaufen

Im SIX SX-Handel gewannen die Komax-Papiere um 16:28 Uhr 6,1 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 18'321 Punkten steht. Der Kurs der Komax-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 66,60 CHF zu. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 64,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 27'848 Komax-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 138,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 24.01.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 107,21 Prozent könnte die Komax-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 15.01.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 56,50 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Komax-Aktie mit einem Verlust von 15,17 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Komax-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Komax 0,000 CHF aus.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 10.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Komax-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 16.03.2027.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Komax 2025 einen Verlust in Höhe von -2,198 CHF ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Komax-Aktie

Komax-Aktie dennoch höher: Kabelmaschinenhersteller spürt 2025 Kundenzurückhaltung

Komax-Aktie schwächer: CFO Christian Mäder verlässt Gruppe

Komax-Aktie höher: Schweizer Spezialist verklagt chinesischen Rivalen wegen Patentverletzung

Nachrichten zu Komax AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten