Komax Aktie News: Komax schiebt sich am Montagvormittag vor

Die Komax-Aktie konnte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 73,30 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'627 Punkten steht. In der Spitze gewann die Komax-Aktie bis auf 73,30 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 72,50 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 62 Komax-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 83,50 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.08.2026). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,92 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 40,30 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.06.2026). Abschläge von 45,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Komax seine Aktionäre 2025 mit 0,000 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,708 CHF je Aktie ausschütten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Komax am 16.03.2027 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 14.03.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Komax-Gewinn in Höhe von 2,23 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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