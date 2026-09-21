Komax Aktie 1070215 / CH0010702154
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21.09.2026 16:29:00
Komax Aktie News: Komax am Montagnachmittag nahezu unbewegt
Die Aktie von Komax hat am Montagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Kurs von 72,50 CHF zeigte sich die Komax-Aktie im SIX SX-Handel zuletzt kaum verändert.
Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 16:28 Uhr die Komax-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 72,50 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der bislang bei 19'763 Punkten steht. In der Spitze legte die Komax-Aktie bis auf 73,50 CHF zu. Zwischenzeitlich weitete die Komax-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 72,40 CHF aus. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 72,50 CHF. Von der Komax-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'269 Stück gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 17.08.2026 auf bis zu 83,50 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,17 Prozent hinzugewinnen. Am 26.06.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 40,30 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 44,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nachdem Komax seine Aktionäre 2025 mit 0,000 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,708 CHF je Aktie ausschütten.
Voraussichtlich am 16.03.2027 dürfte Komax Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 14.03.2028 dürfte Komax die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Komax-Gewinn in Höhe von 2,23 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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