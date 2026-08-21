Komax Aktie News: Komax am Freitagvormittag mit Abschlägen

Die Komax-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr um 0,3 Prozent auf 74,20 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'129 Punkten liegt. Zwischenzeitlich weitete die Komax-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 74,00 CHF aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 74,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 376 Komax-Aktien.

Bei 90,00 CHF erreichte der Titel am 23.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,29 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.06.2026 bei 40,30 CHF. Der aktuelle Kurs der Komax-Aktie ist somit 45,69 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Komax-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,650 CHF belaufen.

Am 16.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Komax veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 14.03.2028.

Experten taxieren den Komax-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,43 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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