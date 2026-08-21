Komax Aktie 1070215 / CH0010702154
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
21.08.2026 12:29:00
Komax Aktie News: Komax am Freitagmittag tiefer
Die Aktie von Komax gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Komax-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 73,80 CHF.
Um 12:28 Uhr rutschte die Komax-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,8 Prozent auf 73,80 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'113 Punkten steht. Die Komax-Aktie sank bis auf 73,20 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 74,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 3'691 Komax-Aktien umgesetzt.
Am 23.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 90,00 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Komax-Aktie mit einem Kursplus von 21,95 Prozent wieder erreichen. Bei 40,30 CHF fiel das Papier am 26.06.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 45,39 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nach 0,000 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,650 CHF je Komax-Aktie.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Komax am 16.03.2027 präsentieren. Schätzungsweise am 14.03.2028 dürfte Komax die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,43 CHF je Komax-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Komax-Aktie
Komax-Aktie mit Kurssprung: Weniger Umsatz und erneut Verlust - Ausblick stösst auf recht positives Echo
Komax-Aktie gefragt: Trennung vom Konzernchef mit sofortiger Wirkung
Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind
Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.Weiterlesen!
Nachrichten zu Komax AG
|
12:29
|Komax Aktie News: Komax am Freitagmittag tiefer (finanzen.ch)
|
10:02
|SPI-Titel Komax-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Komax-Investment von vor 3 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
09:29
|Komax Aktie News: Komax am Freitagvormittag mit Abschlägen (finanzen.ch)
|
20.08.26
|Komax Aktie News: Komax reagiert am Donnerstagnachmittag positiv (finanzen.ch)
|
17.08.26
|Handel in Zürich: So performt der SPI am Montagmittag (finanzen.ch)
|
14.08.26
|Schwacher Handel: SPI zum Ende des Freitagshandels in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
14.08.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI gibt nachmittags nach (finanzen.ch)
Analysen zu Komax AG
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI in Rot -- DAX etwas fester - 26'000-Punkte-Marke im Blick -- Asiens Börsen letztlich uneins
Am heimischen Aktienmarkt geht es abwärts. Der deutsche Leitindex zeigt sich ohne klare Richtung. Die Märkte in Fernost sind sich am Freitag nicht ganz einig.