Komax Aktie News: Komax am Freitagmittag tiefer

Um 12:28 Uhr rutschte die Komax-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,8 Prozent auf 73,80 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'113 Punkten steht. Die Komax-Aktie sank bis auf 73,20 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 74,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 3'691 Komax-Aktien umgesetzt.

Am 23.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 90,00 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Komax-Aktie mit einem Kursplus von 21,95 Prozent wieder erreichen. Bei 40,30 CHF fiel das Papier am 26.06.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 45,39 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,000 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,650 CHF je Komax-Aktie.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Komax am 16.03.2027 präsentieren. Schätzungsweise am 14.03.2028 dürfte Komax die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,43 CHF je Komax-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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