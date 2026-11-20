Die Komax-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 3,5 Prozent im Minus bei 66,20 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'677 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die Komax-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 66,20 CHF aus. Den Handelstag beging das Papier bei 69,30 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'399 Komax-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 14.10.2026 auf bis zu 86,80 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Komax-Aktie ist somit 31,12 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.06.2026 bei 40,30 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 39,12 Prozent.

Im Jahr 2025 erhielten Komax-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,708 CHF.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Komax am 16.03.2027 vorlegen. Am 14.03.2028 wird Komax schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,23 CHF je Komax-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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