Die Komax-Aktie gab im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr um 4,1 Prozent auf 65,80 CHF nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'574 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Komax-Aktie bis auf 65,30 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 69,30 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 13'458 Komax-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 14.10.2026 markierte das Papier bei 86,80 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Komax-Aktie somit 24,19 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 40,30 CHF am 26.06.2026. Mit einem Kursverlust von 38,75 Prozent würde die Komax-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 CHF an Komax-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,708 CHF aus.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 16.03.2027 terminiert. Experten kalkulieren am 14.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Komax.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,23 CHF je Komax-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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