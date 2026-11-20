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20.11.2026 12:29:00
Komax Aktie News: Komax am Freitagmittag schwächer
Die Aktie von Komax gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 4,1 Prozent auf 65,80 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von Komax nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 4,1 Prozent auf 65,80 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'609 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die Komax-Aktie bis auf 65,30 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 69,30 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 6'680 Komax-Aktien den Besitzer.
Am 14.10.2026 markierte das Papier bei 86,80 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 31,91 Prozent. Am 26.06.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 40,30 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Komax-Aktie liegt somit 63,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Komax-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,708 CHF belaufen.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Komax am 16.03.2027 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Komax rechnen Experten am 14.03.2028.
In der Komax-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,23 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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