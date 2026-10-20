Komax Aktie 1070215 / CH0010702154
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20.10.2026 12:29:00
Komax Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagmittag vermehrt von Komax
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Komax. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 78,40 CHF.
Um 12:28 Uhr ging es für die Komax-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 78,40 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'239 Punkten notiert. Im Tief verlor die Komax-Aktie bis auf 77,20 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 79,90 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 5'385 Komax-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.10.2026 bei 86,80 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,71 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.06.2026 bei 40,30 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Komax-Aktie derzeit noch 48,60 Prozent Luft nach unten.
Die Dividendenausschüttung für Komax-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,708 CHF belaufen.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 16.03.2027 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 14.03.2028.
In der Komax-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,23 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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