Komax Aktie 1070215 / CH0010702154
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20.08.2026 09:29:00
Komax Aktie News: Komax tendiert am Donnerstagvormittag schwächer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Komax. Die Komax-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 74,00 CHF abwärts.
Um 09:28 Uhr rutschte die Komax-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 1,2 Prozent auf 74,00 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'242 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die Komax-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 74,00 CHF aus. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 75,40 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 1'560 Komax-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 90,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.08.2025). Gewinne von 21,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.06.2026 (40,30 CHF). Das 52-Wochen-Tief könnte die Komax-Aktie mit einem Verlust von 45,54 Prozent wieder erreichen.
Nach 0,000 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,375 CHF je Komax-Aktie.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 16.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 14.03.2028.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,41 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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