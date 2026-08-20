Komax Aktie 1070215 / CH0010702154
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20.08.2026 16:29:00
Komax Aktie News: Komax reagiert am Donnerstagnachmittag positiv
Die Aktie von Komax zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Komax legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,1 Prozent auf 75,00 CHF.
Die Komax-Aktie konnte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 75,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'130 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die Komax-Aktie bis auf 76,80 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 75,40 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 14'269 Komax-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (90,00 CHF) erklomm das Papier am 23.08.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,00 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 26.06.2026 Kursverluste bis auf 40,30 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 46,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,375 CHF, nach 0,000 CHF im Jahr 2025.
Am 16.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Komax veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Komax rechnen Experten am 14.03.2028.
Experten taxieren den Komax-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,41 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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