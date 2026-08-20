Komax Aktie 1070215 / CH0010702154
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20.08.2026 12:29:00
Komax Aktie News: Komax gewinnt am Donnerstagmittag an Boden
Die Aktie von Komax gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Komax-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 75,20 CHF nach oben.
Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,4 Prozent auf 75,20 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'185 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Komax-Aktie zog in der Spitze bis auf 76,80 CHF an. Bei 75,40 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 9'504 Komax-Aktien umgesetzt.
Am 23.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 90,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,68 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 26.06.2026 gab der Anteilsschein bis auf 40,30 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 46,41 Prozent.
Die Dividendenausschüttung für Komax-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,375 CHF belaufen.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Komax am 16.03.2027 vorlegen. Schätzungsweise am 14.03.2028 dürfte Komax die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Komax-Aktie in Höhe von 2,41 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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