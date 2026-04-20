Komax Aktie News: Komax tendiert am Montagvormittag auf rotem Terrain

Die Komax-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 2,0 Prozent bei 57,70 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 18'731 Punkten notiert. Im Tief verlor die Komax-Aktie bis auf 57,60 CHF. Mit einem Wert von 57,90 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 1'057 Komax-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 117,40 CHF. Dieser Kurs wurde am 31.05.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 103,47 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 19.03.2026 Kursverluste bis auf 43,20 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 25,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,11 CHF. Im Vorjahr erhielten Komax-Aktionäre 0,000 CHF je Wertpapier.

Komax dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 13.08.2026 präsentieren. Am 17.08.2027 wird Komax schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Komax ein EPS in Höhe von 2,38 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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